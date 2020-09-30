Обсуждается создание в Брянской области площадки по реализации белорусских калийных удобрений

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обсуждается создание в Брянской области России площадки по реализации белорусских калийных удобрений. Об этом рассказал журналистам губернатор этого российского региона Александр Богомаз после встречи в Минске с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы обсуждали и получили поддержку Президента. Брянская область развивается, развивается сельское хозяйство. Мы каждый год все больше вносим минеральных удобрений, плюс хорошо развиваются наши соседи (другие российские регионы. - Прим. БЕЛТА). И проблему мы сегодня испытываем все - это поставки минеральных удобрений, именно калийных удобрений", - отметил губернатор.

Александр Богомаз заметил, что в Гомельской области, которая граничит с Брянской областью, строится новое предприятие по добыче и производству калийных удобрений. Соответственно складывается хорошая логистика, чтобы не только поставлять эту продукцию для нужд Брянской области, но и с ее площадки торговать удобрениями во всем Центральном федеральном округе России. Соответствующую работу предполагается организовать путем создания торгового дома.

Кроме того, речь идет о создании совместной базы по внедрению современных технологий в сельском хозяйстве, обмене опытом, взаимодействии в научной сфере.

Все это, а также развитие сотрудничества по уже имеющимся направлениям, например, поставкам продукции машиностроения из Беларуси, должно помочь, по мнению Александра Богомаза, в перспективе вывести двусторонний товарооборот на уровень в $1 млрд. Эта цифра в качестве ориентира была названа на встрече с Александром Лукашенко. По итогам 2019 года товарооборот Беларуси с Брянской областью России достиг $650 млн.-0-