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Экономика
17 января 2020, 12:23

Очередной конкурс инвестпроектов малого бизнеса объявлен в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей по 30 января принимает заявки от субъектов малого предпринимательства на участие в конкурсе инвестиционных проектов для получения государственной финансовой поддержки. Такая информация размещена на сайте Министерства экономики, сообщает БЕЛТА.

В конкурсе могут принять участие субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные и ведущие деятельность в Беларуси, а также имеющие право на получение государственной финансовой поддержки в соответствии с указом №255 "О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства".

Речь идет об инвестпроектах по следующим направлениям: создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг); организация, развитие производства, реализация экспортно ориентированной, импортозамещающей продукции; производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение; внедрение новых технологий.

Господдержка оказывается в форме предоставления денег на условиях займа в размере до Br216 тыс. и имущества на условиях финансовой аренды (лизинга) также до Br216 тыс. При этом общая сумма финансовой поддержки одного субъекта не может превышать Br270 тыс.

Субъекты малого предпринимательства, победившие в конкурсе, получают поддержку на условиях срочности и возвратности до пяти лет.

Общая сумма денежных средств, направляемая Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей на оказание государственной финансовой поддержки по результатам этого конкурса, - более Br781,8 тыс.-0-

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