Одежду из натуральных меха и кожи, компьютерные программы запрещено продавать на презентациях - МАРТ

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На презентациях запрещается продажа средств защиты растений, технически сложных товаров бытового назначения, экземпляров аудиовизуальных произведений, компьютерных программ и фонограмм, одежды из натуральных меха и кожи. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В МАРТ подчеркнули, что реализация товаров на презентациях относится к разносной торговле без использования специальных приспособлений и регулируется правилами, утвержденными постановлением Совета Министров от 22 июля 2014 года №703. "Отнесение реализации товаров на презентациях к торговле по образцам является неправомерным", - отметили в ведомстве.

Торговля по образцам проводится на основании ознакомления покупателя с описаниями товаров в каталогах, проспектах, рекламе, буклетах или представленными в фотографиях или иных информационных источниках, рассылаемых продавцом неопределенному кругу лиц с использованием услуг операторов почтовой связи, распространяемых в СМИ или любыми другими способами, в том числе в интернете. В отличие от нее, реализация товаров на презентациях основана на личных продажах, при которых продавец при встрече демонстрирует товар потенциальным покупателям.

При реализации товаров на презентациях субъекты торговли обязаны соблюдать требования законов о государственном регулировании торговли и общественного питания, о защите прав потребителей и правила продажи отдельных видов товаров. В частности, они должны предоставлять потребителям информацию о себе (организация - фирменное наименование и место нахождения, ИП - ФИО, место жительства, данные о госрегистрации). Также покупателю обязаны сообщить наименование товара, сведения о его основных потребительских свойствах, цену, гарантийный срок, наименование и место нахождения изготовителя и организации-импортера, страну происхождения, данные об обязательном подтверждении соответствия, количество или комплектность, правила и условия эффективного и безопасного пользования.

Если эта информация не будет представлена в полном объеме, потребитель имеет право расторгнуть договор розничной купли-продажи и потребовать возврата денежных средств, уплаченных за товар.-0-