Официально опубликован обновленный Налоговый кодекс

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закон Беларуси от 29 декабря 2020 года №72-З "Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь" опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Новшества касаются индексирования ставок налогов, применения упрощенной системы налогообложения, индексации предельных размеров налоговых льгот и вычетов по подоходному налогу с физических лиц. Новшества коснутся налогообложения малого бизнеса и самозанятых граждан.

В обновленном Налоговом кодексе заложены меры по стимулированию деловой активности и инвестиционной привлекательности, упрощению налогового администрирования.

Есть и другие новшества. Среди них совершенствование порядка возврата НДС по системе Tax Free. Изменения, в частности, позволят осуществлять возврат НДС иностранным гражданам, которые делают покупки банковскими картами посредством инфокиосков, исключат необходимость составления чека на возврат НДС в двух экземплярах, что способствует уменьшению документооборота у лица, осуществляющего возврат НДС, и субъектов розничной торговли.-0-