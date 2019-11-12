Ограничения по поставкам белорусской говядины на кости в Россию сняты - Хотько

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения по поставкам белорусской говядины на кости в Россию сняты, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько во время XXV Международной специализированной оптовой выставки-ярмарки "Продэкспо-2019", передает корреспондент БЕЛТА.

На вопрос, сняты ли ограничения на поставки в Россию говядины на кости из Беларуси, Анатолий Хотько ответил: "Да, мы согласовали этот вопрос, он уже снят".

Как сообщалось, Россельхознадзор весной текущего года ввел временные ограничения на ввоз говядины на кости и крупного рогатого скота из стран, не имеющих официального статуса Международного эпизоотического бюро (МЭБ) по губкообразной энцефалопатии, в том числе из Беларуси.

В 2018 году (до введения ограничений) поставки говядины на кости занимали около 90% в общем объеме экспорта белорусской говядины в Россию.-0-