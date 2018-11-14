Около 100 млн евро потребуется для внедрения депозитной системы сбора тары в Беларуси

14 ноября /Корр. БЕЛТА/. Около 100 млн евро потребуется для внедрения депозитно-залоговой системы сбора тары в Беларуси. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления по координации деятельности в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Анатолий Шагун, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Инвестиции в эту систему оцениваются примерно в 100 млн евро, в том числе около 60 млн евро - затраты на технику (тароматы, приемные пункты), систему пересчета тары, и около 40 млн евро - это оборотные средства. Вариантов может быть несколько: инвестор может вложить все средства, часть средств может вложить Республика Беларусь в виде банковского кредита и т.д.", - сказал Анатолий Шагун.

Для внедрения новой системы сбора тары планируется провести конкурс по выбору инвестора, который имеет успешный опыт ее создания или эксплуатации. "Сегодня есть как минимум один инвестор, который согласен работать в Беларуси. Национальное агентство инвестиций и приватизации подключилось к проведению встреч с потенциальными инвесторами", - добавил представитель "Оператора вторичных материальных ресурсов".

Уже подготовлен проект указа о создании и функционировании в Беларуси депозитно-залоговой системы сбора тары. Анатолий Шагун подчеркнул, что это рамочный документ, в котором обозначены основные принципы функционирования системы. Предусмотрена разработка проектов постановлений правительства, которые конкретизируют эти принципы, в том числе с указанием размера залоговой стоимости тары.

Предполагается, что координатором системы выступит отдельная организация, которая не будет извлекать коммерческую выгоду из проекта. "В какой форме она будет учреждена и какому госоргану будет подчиняться - пока вопрос открытый. Есть много пожеланий от производителей напитков и от торговли, чтобы было коллективное управление и решения принимались коллегиально с учетом интересов всех участников", - добавил Анатолий Шагун.

Функционирование депозитно-залоговой системы сбора тары предусматривает Национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами на период до 2035 года. Планируется, что новый механизм заработает в 2020 году.-0-