Около 250 тыс. т грузов ежемесячно проходило через терминалы "Белтаможсервиса" в 2020 году

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11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 250 тыс. т грузов ежемесячно проходило через терминалы РУП "Белтаможсервис" в 2020 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии. "В 2020 году на терминалах "Белтаможсервиса" ежемесячно обрабатывалось около 250 тыс. т грузов (всего за год - свыше 3 млн т). Также за прошлый год оформлено более 918 тыс. деклараций. В КНР отправилось 28 контейнерных поездов с товарами белорусских производителей", - рассказали в "Белтаможсервисе". В связи с пандемией функционирование рынка транспортно-логистических услуг в 2020 году существенно отличалось от предыдущих периодов. Однако РУП "Белтаможсервис" в прошлом году выполнило основные финансово-экономические показатели, утвержденные бизнес-планом, отмечена положительная динамика к уровню 2019 года. "Произошедшие в 2020 году события принципиально не изменили наш стратегический вектор. Мы последовательно решаем задачи по дальнейшему развитию транспортно-экспедиционной деятельности: в 2020 году выполнено более 30 тыс. перевозок на всех видах транспорта", - отметили на предприятии. "Белтаможсервис" выступает в качестве уполномоченного экономического оператора, таможенного представителя, таможенного перевозчика, владельца складских комплексов, биржевого брокера и торгового представителя, импортера и экспортера товаров. В планах предприятия на ближайшую перспективу - развитие складской инфраструктуры, внедрение средств механизации и автоматизация складских операций, выполнение мероприятий по энергосбережению.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!