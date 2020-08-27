27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 280 промышленных предприятий Беларуси сертифицировали систему управления окружающей средой, сообщила эксперт сектора технического регулирования РУП "Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита "Экологияинвест" Анна Ёдчик во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Система управления окружающей средой - это инструмент, предназначенный для снижения воздействия предприятий на водоемы и атмосферный воздух путем эффективного использования природных ресурсов, существенного сокращения объемов образования отходов и вовлечения в природоохранную деятельность всего персонала. В настоящее время около 280 промышленных предприятий имеют сертификат соответствия на такую систему. В их числе - "Атлант", "Белшина", "Белмедпрепараты", "Савушкин продукт" и другие", - сказала Анна Ёдчик.

Эксперт отметила, что экологическая сертификация является добровольной процедурой. "Кстати, Беларусь - единственная страна на постсоветском пространстве, где к сертифицированным предприятиям применяются налоговые льготы. Сейчас прорабатывается вопрос о расширении перечня льгот для таких предприятий", - обратила внимание она.

По мнению Анны Ёдчик, наличие экологических сертификатов соответствия может стать одним из критериев экологизации госзакупок. "Также важным, перспективным направлением является создание экологической маркировки продукции, которая позволит производителям заявить об улучшенных характеристиках товара", - добавила эксперт.-0-

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