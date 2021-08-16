Около 37% всех нотариальных действий в первом полугодии совершены в Минске

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 37% всех нотариальных действий по стране в первом полугодии совершены нотариусами Минского городского нотариального округа, сообщил журналистам заместитель министра юстиции Николай Старовойтов, передает корреспондент БЕЛТА."Минский городской нотариальный округ самый многочисленный в стране по количеству нотариусов, нотариальных бюро и совершенных нотариальных действий. За первое полугодие текущего года нотариусами округа совершено около 240 тыс. нотариальных действий. Это примерно 37% от всего количества нотариальных действий, совершенных в нашей стране", - сказал Николай Старовойтов.По сравнению с первым полугодием прошлого года нагрузка на нотариусов Минска увеличилась. Сегодня она составляет 204 нотариальных действия в месяц на одного нотариуса.С 3 января нотариусы работают в условиях измененного закона о нотариате и нотариальной деятельности. В частности, исключен территориальный принцип удостоверения договоров отчуждения недвижимого имущества. "Это означает, что сегодня заинтересованное лицо для удостоверения сделок с недвижимостью имеет право обратиться к любому нотариусу страны независимо от места нахождения недвижимого имущества", - пояснил замминистра.Расширилась компетенция нотариусов, появились новые нотариальные действия. "Сегодня только нотариус имеет право нотариально удостоверять завещания, согласия и доверенности. Ранее такой компетенцией были наделены уполномоченные должностные лица исполнительных и распорядительных органов", - сказал Николай Старовойтов.Кроме того, установлен новый порядок отложения совершения исполнительной надписи.Отдельно Николай Старовойтов остановился на перспективах нотариата. Предполагается развивать такое направление, как цифровизация нотариальных действий. Сегодня новейшие технологи уже применяются в деятельности нотариата, но этого недостаточно, заметил замминистра. "Я считаю, что будущее за нотариальными действиями в электронном виде, хотя у нас в стране есть возможности, чтобы совершать исполнительные надписи в электронном виде. И здесь плотно работаем с Национальным банком", - сказал он.-0-