Около 37% всех нотариальных действий в первом полугодии совершены в Минске

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 37% всех нотариальных действий по стране в первом полугодии совершены нотариусами Минского городского нотариального округа, сообщил журналистам заместитель министра юстиции Николай Старовойтов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Минский городской нотариальный округ самый многочисленный в стране по количеству нотариусов, нотариальных бюро и совершенных нотариальных действий. За первое полугодие текущего года нотариусами округа совершено около 240 тыс. нотариальных действий. Это примерно 37% от всего количества нотариальных действий, совершенных в нашей стране", - сказал Николай Старовойтов.
По сравнению с первым полугодием прошлого года нагрузка на нотариусов Минска увеличилась. Сегодня она составляет 204 нотариальных действия в месяц на одного нотариуса.
С 3 января нотариусы работают в условиях измененного закона о нотариате и нотариальной деятельности. В частности, исключен территориальный принцип удостоверения договоров отчуждения недвижимого имущества. "Это означает, что сегодня заинтересованное лицо для удостоверения сделок с недвижимостью имеет право обратиться к любому нотариусу страны независимо от места нахождения недвижимого имущества", - пояснил замминистра.
Расширилась компетенция нотариусов, появились новые нотариальные действия. "Сегодня только нотариус имеет право нотариально удостоверять завещания, согласия и доверенности. Ранее такой компетенцией были наделены уполномоченные должностные лица исполнительных и распорядительных органов", - сказал Николай Старовойтов.
Кроме того, установлен новый порядок отложения совершения исполнительной надписи.
Отдельно Николай Старовойтов остановился на перспективах нотариата. Предполагается развивать такое направление, как цифровизация нотариальных действий. Сегодня новейшие технологи уже применяются в деятельности нотариата, но этого недостаточно, заметил замминистра. "Я считаю, что будущее за нотариальными действиями в электронном виде, хотя у нас в стране есть возможности, чтобы совершать исполнительные надписи в электронном виде. И здесь плотно работаем с Национальным банком", - сказал он.-0-
"Минский городской нотариальный округ самый многочисленный в стране по количеству нотариусов, нотариальных бюро и совершенных нотариальных действий. За первое полугодие текущего года нотариусами округа совершено около 240 тыс. нотариальных действий. Это примерно 37% от всего количества нотариальных действий, совершенных в нашей стране", - сказал Николай Старовойтов.
По сравнению с первым полугодием прошлого года нагрузка на нотариусов Минска увеличилась. Сегодня она составляет 204 нотариальных действия в месяц на одного нотариуса.
С 3 января нотариусы работают в условиях измененного закона о нотариате и нотариальной деятельности. В частности, исключен территориальный принцип удостоверения договоров отчуждения недвижимого имущества. "Это означает, что сегодня заинтересованное лицо для удостоверения сделок с недвижимостью имеет право обратиться к любому нотариусу страны независимо от места нахождения недвижимого имущества", - пояснил замминистра.
Расширилась компетенция нотариусов, появились новые нотариальные действия. "Сегодня только нотариус имеет право нотариально удостоверять завещания, согласия и доверенности. Ранее такой компетенцией были наделены уполномоченные должностные лица исполнительных и распорядительных органов", - сказал Николай Старовойтов.
Кроме того, установлен новый порядок отложения совершения исполнительной надписи.
Отдельно Николай Старовойтов остановился на перспективах нотариата. Предполагается развивать такое направление, как цифровизация нотариальных действий. Сегодня новейшие технологи уже применяются в деятельности нотариата, но этого недостаточно, заметил замминистра. "Я считаю, что будущее за нотариальными действиями в электронном виде, хотя у нас в стране есть возможности, чтобы совершать исполнительные надписи в электронном виде. И здесь плотно работаем с Национальным банком", - сказал он.-0-