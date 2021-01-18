Около 56% жалоб в сфере госзакупок в 2020 году были признаны обоснованными - МАРТ

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 56% жалоб в сфере госзакупок в 2020 году были признаны обоснованными, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"Комиссия МАРТ в 2020 году рассмотрела 210 жалоб по процедурам государственных закупок. В связи с выявленными нарушениями законодательства вынесено 131 предписание об устранении нарушений. Около 56% жалоб признаны обоснованными полностью либо частично, 44% - необоснованными", - рассказали в пресс-службе.

Наибольшее количество выявленных нарушений со стороны заказчика (организатора) касается установления требований к участникам, не предусмотренных законодательством о государственных закупках. Также нередки случаи, когда описание не дает полного представления о предмете госзакупки. Кроме того, в числе выявленных нарушений - указание фирменного наименования товара или производителя без включения в описание слов "или аналог" либо обоснования невозможности использования аналогичных товаров.

Со стороны комиссии по госзакупкам наиболее часто встречались нарушения при подведении итогов процедуры в части отклонения предложения участника, допуска к торгам или выбора участника-победителя.

В Беларуси функционирует государственная информационно-аналитическая система управления государственными закупками (ГИАС). Она содержит реестр жалоб на действия (бездействие) и решения заказчика (организатора), комиссии или ее членов, оператора электронной торговой площадки, подаваемых в уполномоченный государственный орган по госзакупкам. В ГИАС размещаются информация о принятии к рассмотрению жалоб, результаты камеральных проверок, решения о признании жалобы обоснованной или необоснованной, а также предписания, вынесенные МАРТ в связи с выявленными нарушениями законодательства.

За нарушения порядка проведения процедур государственных закупок, выявленные МАРТ в 2020 году, к административной ответственности в виде предупреждения и наложения штрафа привлечены 577 должностных лиц заказчиков (организаторов). Общая сумма штрафов составила порядка Br6,5 тыс.-0-