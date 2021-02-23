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23 февраля 2021, 10:47

Около Br40 млн планируется инвестировать в строительство объектов инфраструктуры СЭЗ "Витебск"

Фото из архива
Фото из архива

23 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В строительство объектов инфраструктуры СЭЗ "Витебск" за два года планируется инвестировать около Br40 млн, в том числе в 2021-м около Br30 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

Средства будут направлены на создание дополнительных энергетических мощностей, объекта водоснабжения и возведение железнодорожных подъездных путей на территории сектора N1 "Журжево" на окраине областного центра. Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры площадки позволит в перспективе привлечь не менее $165 млн иностранных инвестиций и организовать около 1000 рабочих мест по проектам, которые уже реализуются или прорабатываются к регистрации в текущем году. В числе перспективных - инвестиционные проекты бизнесменов из Китая и Швеции по созданию парка деревообрабатывающих производств, а также организации предприятия по выпуску биоугля.

Ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры прежде всего создаст необходимые условия для запуска в 2021 году завода по производству щепы. Он станет первым производственным активом литовской группы компаний ВМГ на территории СЭЗ "Витебск" в рамках реализуемого масштабного проекта по организации вертикально интегрированного деревообрабатывающего комплекса. Проект включает также создание производств ДСП, мебели и пеллет с объемом инвестиций порядка 100 млн евро и созданием не менее 700 рабочих мест.

Для воплощения планов администрация СЭЗ "Витебск" в 2020 году проделала значительную организационную работу. В результате завершено проектирование строительства воздушной линии электропередачи 110 кВ, понизительной подстанции мощностью 20 МВт и железнодорожной ветки за счет средств фонда развития СЭЗ и инвесторов. Проведены переговоры с контрагентами по поставке материалов и оборудования. При ритмичном финансировании эти объекты будут сданы в эксплуатацию в нынешнем году. Также планируется продолжить совершенствование инженерно-транспортной инфраструктуры на других площадках СЭЗ.

Кроме того, в 2020 году предприятия-резиденты инвестировали в развитие около Br195 млн, что более чем на 57% превышает объем вложений по итогам 2019-го.

Всего в СЭЗ "Витебск" реализуется 56 инвестиционных проектов с участием инвесторов из 15 стран, в том числе Германии, Чехии, России, Польши, Великобритании, США, Израиля, Кипра, Эстонии. Среднесписочная численность работающих в организациях СЭЗ составила около 16,6 тыс. человек.

СЭЗ "Витебск" образована в 1999 году и состоит из 16 секторов общей площадью почти 2,8 тыс. га, из которых восемь расположены в Витебске, пять в Оршанском районе, а также по одному в Новополоцке, Поставах и Полоцком районе.-0-

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