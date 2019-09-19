Около Br40 млн предусмотрят в бюджете на 2020 год для тепловой модернизации домов

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около Br40 млн предусмотрят в бюджете на 2020 год для государственной поддержки проектов по повышению энергоэффективности зданий. Об этом сообщил журналистам в пресс-центре БЕЛТА первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило, передает корреспондент БЕЛТА.
Первый замминистра отметил, что указом №327 "О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов" определено долевое участие жильцов и государства в финансировании мероприятий. Средства будут аккумулироваться на специальном счете. Они могут направляться только на тепловую модернизацию жилья.
"Это будет оборачиваемый фонд. Ежегодно планируется выделение 10% средств, поступающих от приватизации жилья, и 10% отчислений на капремонт. На 2020 год будет зарезервировано около Br40 млн: ежегодно от приватизации поступает свыше Br100 млн, собирается на капремонт около Br300 млн", - сказал Геннадий Трубило.
Если средства останутся невостребованными, в конце года их направят на капитальный ремонт или вернут в бюджет. Возможно участие в проектах международных организаций.
Геннадий Трубило сообщил, что решение жильцов о проведении тепловой модернизации поспособствует тому, что дом раньше, чем планировалось, будет включен в план капитального ремонта. Предполагается разделение смет. "Это позволит провести весь комплекс мероприятий одновременно", - добавил он.-0-