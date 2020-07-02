Онлайн-конференция о развитии интернет-торговли пройдет на сайте БЕЛТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция "Развитие интернет-торговли: права потребителей и обязанности продавцов" пройдет сегодня на сайте БЕЛТА с 11.00 до 12.00.

В Беларуси стремительно развивается интернет-торговля. Число интернет-магазинов увеличилось почти вдвое за последние пять лет. Ускорение этому процессу придали современные вызовы, требующие дистанцирования и бесконтактных методов приобретения товаров, а также доступность и мобильность интернет-коммуникаций.

На что нужно обратить внимание, приобретая товар в интернет-магазинах? Какими правами обладают потребители и какие обязанности у продавцов? Как обезопасить себя от обмана при покупке товаров в интернете? На эти и другие вопросы ответят представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04.-0-