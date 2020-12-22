Онлайн-семинар по продвижению "Великого камня" состоялся в китайском городе Цзясин

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-семинар по продвижению Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" и научно-технического сотрудничества между Беларусью и КНР состоялся в городе Цзясин провинции Чжэцзян. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Генеральном консульстве нашей страны в Шанхае.

Стороны обсудили использование возможностей Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" для дальнейшего расширения двустороннего научно-технического сотрудничества и коммерциализации совместных разработок в области инновационного промышленного производства, новых материалов и искусственного интеллекта.

В мероприятии приняли участие руководитель администрации "Великого камня" Александр Ярошенко, заместитель генерального секретаря Народного правительства города Цзясин Ни Хупин, генеральный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Янь Ган, руководство ряда учреждений НАН Беларуси, заместитель директора Института развития дельты реки Янцзы Университета Цинхуа Фэн Йечжэн, директор департамента зарубежных проектов корпорации China Merchants Group Ли Чжунхан, генеральный директор Китайско-белорусского аэрокосмического центра исследований и разработок Ли Пин, представители научных и деловых кругов города Цзясин.

Генеральный консул Беларуси в Шанхае Андрей Андреев выступил с докладом об инвестиционном, научно-техническом, торгово-экономическом и туристическом потенциале Республики Беларусь. С китайской делегацией во главе с заместителем председателя партийного комитета КПК г.Цзясин Вангом Тао обсуждены перспективные направления расширения сотрудничества в торгово-экономической, образовательной и культурной сферах.

Мероприятие организовано департаментом коммерции города Цзясин совместно с парком "Великий камень" и Институтом развития дельты реки Янцзы Университета Цинхуа.-0-