Организации "Белнефтехима" в январе-сентябре увеличили инвестиции в основной капитал на 7,7%

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации "Белнефтехима" в январе-сентябре использовали почти Br1,28 млрд инвестиций в основной капитал, или 107,7% к аналогичному периоду 2018 года. Об этом шла речь на заседании совета концерна по итогам работы за девять месяцев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белнефтехима".

На заседании подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности и обсуждено выполнение показателей прогноза социально-экономического развития на 2019 год. Председатель концерна Андрей Рыбаков проанализировал работу отрасли и дал конкретные поручения каждой организации по решению проблемных вопросов.

Отмечено, что основные факторы, влиявшие на производственную деятельность и экспорт товаров и услуг в этом году, - это усиление внешних рисков, проведение Россией налогового маневра в нефтяной сфере, ухудшение ценовой конъюнктуры на внешних рынках. Объем валовой добычи нефти составил 1,262 млн т, или 101% к соответствующему периоду 2018 года. Белорусскими НПЗ переработано 13,7 млн т нефти (100,6%).

Принятые меры позволили выполнить показатели по рентабельности продаж госсектора отрасли, снижению затрат на производство и реализацию продукции. Уменьшилась общая дебиторская задолженность организаций.

В третьем квартале реализованы инвестиционные проекты "Реконструкция установки газоразделения цеха 104 завода "Полимир" ОАО "Нафтан" и "Увеличение мощностей по переработке стекловолокна" в ОАО "Полоцк-Стекловолокно".

Активно идет строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ. Комплекс включает в себя комбинированную установку гидрокрекинга, установку производства водорода, установку производства серы и 21 объект общезаводского хозяйства.

Концерн разрабатывает стратегию развития нефтехимического комплекса до 2030 года, работу над ней планируется завершить в этом году.-0-