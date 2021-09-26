Организации хлебопродуктов за январь-август произвели почти 360 тыс.т мукомольной продукции

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За январь - август текущего года организации хлебопродуктов Беларуси произвели почти 360 тыс. т мукомольной продукции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Минсельхозпрода.

По информации ведомства, за первые 8 месяцев текущего года организациями хлебопродуктов республики произведено мукомольной и крупяной продукции 359,2 и 40,2 тыс. т соответственно, или 112,5% и 117,5% к январю - августу 2020 года.

Объемы производства муки пшеничной за этот период увеличены на 4,6% и составили 245,7 тыс. т, муки ржаной - на 36,4% до 110,3 тыс. т, гречневой крупы - в 1,6 раза до 7,9 тыс. т, ячменной крупы - в 1,3 раза до 9,2 тыс. т, овсяной крупы и хлопьев - на 9% до 15,9 тыс. т, манной крупы - на 3,3% до 3,5 тыс. т.

Запасы готовой продукции по состоянию на 1 сентября 2021 года составили: мукомольной - 19,7 тыс. т, в том числе муки пшеничной и ржаной 10,4 и 9,2 тыс. т соответственно, крупяной - 2,7 тыс. т.

"Внутренний рынок муки и крупы обеспечен отечественной продукцией в полном объеме. В настоящее время выполнен госзаказ на поставку пшеницы, ржи, ячменя и овса. Перерабатывающие предприятия обеспечены сырьем для производства мукомольно-крупяной продукции в полном объеме до нового урожая. Начата заготовка зерна гречихи. По состоянию на 24 сентября 2021 года поставлено в счет госзаказа около 1,7 тыс. т", - отметили в Минсельхозпроде.-0-