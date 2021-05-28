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Экономика
28 мая 2021, 11:15

Организации НАН Беларуси представят на "Белагро-2021" свыше 150 разработок

Фото из архива
Фото из архива

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 40 организаций НАН Беларуси примут участие в 31-й Международной специализированной выставке "Белагро-2021". Всего ученые и специалисты Академии наук продемонстрируют свыше 150 инновационных разработок и технологий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН Беларуси.

В этом году экспозиция пройдет под девизом "Наука для жизни. Технологии для людей". Она развернется на более чем 750 кв.м открытой и более чем 250 кв.м закрытой выставочной площади. Экспозиция включает тематические блоки "Биотехнологии для сельского хозяйства", "Цифровое земледелие", "Технологии и оборудование для животноводства" и "Продовольственная безопасность".

На выставке будет представлен целый ряд последних разработок ученых. В частности, Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства совместно с Объединенным институтом проблем информатики НАН Беларуси продемонстрируют автоматическую управляемую навесную систему (АУНС) для отслеживания защитной зоны культурных растений при междурядной обработке сахарной свеклы.

Разработанная система технического зрения для повышения качества междурядной обработки способна на основе использования технологии искусственных нейронных сетей глубокого обучения четко определять листья сахарной свеклы, а специально разработанный алгоритм выявления центра междурядья - направлять подвижную часть культиватора в требуемую сторону для нивелирования неточности хода трактора, пояснили в пресс-службе.

Еще одна новинка от Научно-практического центра НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства - программно-аппаратный комплекс системы идентификации и контроля физиологического состояния животных. Специальное устройство крепится на ошейник животного. Информация передается на головное устройство. Радиус действия - до 1 км. "Весит такой передатчик 150 г, что совершенно незаметно для животного. Комплекс предназначен для обеспечения централизованного компьютерного учета и систематизации параметров, контроля над физиологическими показателями каждого животного в стаде, группировки их по различным показателям, отслеживания динамики влияния факторов и мероприятий", - добавили в НАН Беларуси.

Научно-практическим центром Национальной академии наук Беларуси по животноводству создана голштинская порода молочного скота отечественной селекции. Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию продемонстрирует в рамках выставки семена новых сортов основных сельскохозяйственных культур, созданных учеными-аграриями на базе центра. В этом году представлено 11 сортов озимых и яровых зерновых культур, а также один сорт озимого рапса, допущенные к использованию в Беларуси с 2021 года. Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству только за минувший год разработал 10 новых сортов и гибридов.

Научно-технологический парк "БелБиоград" представит на выставке "Белагро-2021" новое органическое удобрение для всех видов сельскохозяйственных культур (жидкий концентрат), который предназначен для повышения урожайности и восстановления плодородия земель. Урожайность, в зависимости от культуры, дает прирост от 10 до 20% с 1 га.

Институт микробиологии Национальной академии наук Беларуси, который уже многие годы сотрудничает с сельхозпредприятиями страны, продемонстрирует на выставке среди прочих новинок комплексный микробный препарат "Биопродуктин" для улучшения фитосанитарного состояния посевов, увеличения продуктивности зерновых культур, повышения биологической активности почвы. Еще одна новинка - микробный препарат "Биокит" для очистки водных растворов от ксилола и толуола.

Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН Беларуси представит многоярусную облучательную фитоустановку стеллажного типа, которая разработана для управления световым периодом путем удлинения естественного светового дня при помощи искусственного освещения (фотопериодическое освещение), а также для полной замены дневного света искусственным освещением (выращивание без дневного света).

31-я Международная специализированная выставка "Белагро-2021" пройдет на новой площадке в выставочном центре Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" в рамках Белорусской агропромышленной недели с 1 по 5 июня 2021 года. Участие в выставке примут более 400 компаний, которые представят сельскохозяйственную продукцию, оборудование и технику из 16 стран мира.-0-

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