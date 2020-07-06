Оршанский завод "Красный борец" осваивает новые рынки в Европе

6 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Оршанский станкостроительный завод "Красный борец" в этом году начал осваивать новые рынки для своей продукции в Европе, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Несмотря на пандемию, завод работает с прибылью. "Постоянно проводим работу по диверсификации экспорта и поиску новых рынков сбыта в странах Евросоюза и Среднего Востока. В текущем году, кроме традиционных рынков Беларуси, России и Казахстана, продукция завода отгружалась в Германию, Литву, Украину, Чехию, Норвегию, Турцию, Италию и Польшу", - отметили на заводе.

В 2019 году завод произвел 340 станков. В январе - мае 2020 года - 180 единиц, или 141,7% к аналогичному периоду прошлого года. Рост экспорта в дальнее зарубежье за пять месяцев этого года составил 145%. Удельный вес поставок за границу составляет 50-80% объема производства.

В этом году предприятие к своему 120-летию планирует изготовить опытный образец инновационного универсального круглошлифовального станка с ЧПУ особо высокой точности. Разработку ведут совместно с НАН Беларуси. Ожидается, что оборудование позволит выйти на новый уровень в создании прецизионных станков особо высокой точности, аналогов которым нет в странах ЕАЭС.

Станкозавод "Красный борец" основан в 1900 году. Он один из лидеров среди станкостроительных предприятий по производству металлообрабатывающего оборудования в стране. Завод выпускает практически всю линейку шлифовальных станков. Сегодня на "Красном борце" трудятся более 500 человек. Продукция завода поставляется в 115 стран.-0-