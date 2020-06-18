От бизнеса уже поступило около 5,7 тыс. обращений о поддержке по указу №143

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместная рабочая встреча министра экономики Александра Червякова и министра труда и социальной защиты Ирины Костевич с представителями объединений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ассоциаций и союзов), госорганов и местных органов власти состоялась сегодня в Министерстве экономики в формате видеоконференции. Об этом БЕЛТА сообщили в Минэкономики.

Основной темой встречи при широком представительстве каждой из сторон стала практика применения на местах положений указов главы государства №143 "О поддержке экономики" и №178 "О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан".

Открывая встречу, Александр Червяков назвал новый формат общения более эффективным для проработки сложных вопросов. Он также отметил, что все договоренности, обозначенные на прошлой встрече, реализованы и соответствующая информация направлена в адрес госорганов и бизнес-союзов.

Ирина Костевич ориентировала представителей регионов и бизнес-сообщества на интенсивную информационную работу по реализации указа №178. "Такая работа в первую очередь должна проводиться в отношении организаций, действующих в режиме сокращенного рабочего времени или находящихся в простое", - подчеркнула министр труда и соцзащиты.

Министр экономики отметил: в регионах работа над реализацией указа №143 продолжается, бизнесом данная форма господдержки востребована. "По последней информации, в облисполкомы и Мингорисполком поступило около 5,7 тыс. обращений субъектов хозяйствования по предоставлению различного рода мер поддержки по указу №143. Более 2,5 тыс. из них уже удовлетворено. И работа в этом направлении продолжается. Областные советы депутатов в два раза снизили ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей на второй и третий квартал. Более 340 субъектов хозяйствования получили льготу по налогу на недвижимость на сумму Br3,7 млн. Из них 70% - частный бизнес. Отсрочки, рассрочки и налоговые кредиты на сумму около Br5 млн предоставлены 217 организациям. Причем 85% - также частный бизнес. Арендаторы торговых площадей, находящихся в частной собственности, по итогам работы облисполкомов также сообщают о снижении арендной платы и предоставлении отсрочек", - проинформировал участников встречи Александр Червяков.

Обсуждалась текущая ситуация в туристической отрасли и ресторанном бизнесе, поднимались вопросы организации выездной торговли и проведения ярмарок в Минске, установления арендной платы за пользование государственным недвижимым имуществом в иностранной валюте, размера штрафных санкций за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства.

Рабочие встречи в данном формате будут продолжены.-0-