От пижам до вечерних нарядов: "Беллегпром" рассказал о новогоднем ассортименте

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые модели одежды для всей семьи подготовили белорусские предприятия легкой промышленности. Об этом сегодня рассказал заместитель председателя Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности Вадим Ламков во время пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Дизайн и выпуск новогодних товаров начинают планировать весной, а в конце лета они запускаются в производство. Их начинают выставлять на полки с конца октября, когда открываются тематические торговые секции. Как показывает анализ продаж прошлых лет, самые популярные изделия - это текстиль и одежда для женщин, трикотажные изделия", - рассказал Вадим Ламков.

К праздничному сезону новые модели активно выпускают швейные предприятия страны. Второй сезон среди белорусов популярен трикотаж от таких предприятий, как "Полесье", "Алеся", "Свiтанак". В этой одежде человек не только выглядит стильно на новогодних вечеринках, но и чувствует себя комфортно. В магазинах можно найти более сотни вечерних и коктейльных нарядов, а также эксклюзивное нижнее белье для женщин. Праздничные модели представляет "Милавица", которая при их создании использует итальянское кружево, стразы Сваровски и другие элементы декора.

"Купалинка" и "Свiтанак" предлагают яркие новогодние пижамы и домашнюю одежду, которые выпускают капсулами для всей семьи. Дополнением к ним могут стать носки производства Брестского чулочного комбината. На выбор предлагают более 100 моделей для мужчин, женщин и детей. Есть варианты их праздничного оформления в виде конфет или в консервных банках.

Текстиль представлен барановичской маркой "Блакiт", производителем "Речицкий текстиль" и другими. "Покупатели активно приобретают вещи с новогодней тематикой, начиная от кухонных прихваточек и полотенец, до постельного белья и подушек. Так, "Блакiт" в прошлом году удачно выпустил фланелевое постельное белье, которое пришлось по душе потребителям, поэтому в этом году он производит его в более широкой линейке", - отметил Вадим Ламков.

В преддверии праздников на белорусские товары в магазинах предлагают скидки, устраивают акции.-0-