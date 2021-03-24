24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отдельные хозяйства на юге Беларуси приступили к севу ранних яровых. Об этом сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко во время экспортного форума "Беларусь мясная", передает корреспондент БЕЛТА.

"Отдельные хозяйства в южных областях (Брестской, Гомельской) уже приступили к севу ранних яровых зерновых. Готовность там 93-95%. Это позволяет в агротехнические сроки завершить начатые работы", - сказал Иван Крупко.

Что касается центральных и северных регионов страны, готовность к севу там составляет более 90%. "При наступлении благоприятных условий все приступят к посевной кампании", - подчеркнул министр.

"О видах на урожай можно будет говорить, когда будут средние температуры плюс 5-7 градусов. Состояние озимых до конца не определено. Есть повреждения, пока они соответствуют норме до 5-7%, но по факту вегетации мы увидим ситуацию более точно. Тогда можно будет планировать пересев", - отметил Иван Крупко.-0-