Отдельным предприятиям окажут точечную поддержку в условиях пандемии - Румас

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отдельным крупным предприятиям окажут точечную поддержку в условиях пандемии, заявил сегодня премьер-министр Сергей Румас на заседании Совета Министров, где рассматриваются итоги социально-экономического развития Беларуси в I квартале, передает корреспондент БЕЛТА.

"С учетом внешних шоков в марте правительством принят комплекс оперативных решений по обеспечению стабильной работы экономики в связи с эпидемиологической ситуацией в мире. Решаются вопросы трудовых гарантий работникам. Выработаны дополнительные меры финансовой поддержки предприятий, ряд мер по поддержке туристической и спортивной отраслей. Главное - максимально сохранить работоспособность предприятий. Там, где будет совсем плохо, при условии достаточности принятых на местах мер государство окажет посильную помощь, чтобы максимально сохранить трудовые коллективы и наработанные экономические связи. Правительством сформирована рабочая группа, которая будет сконцентрирована на точечной, индивидуальной поддержке отдельных крупных предприятий. Это меры третьего уровня", - сказал Сергей Румас. Возглавляет рабочую группу первый вице-премьер Дмитрий Крутой.

С 24 апреля работает указ №143 "О поддержке экономики", направленный на системную поддержку отдельных отраслей экономики в условиях замедления предпринимательской активности. Премьер-министр поручил Минэкономики проанализировать, как работает этот указ на местах.

"Сигналы, которые доходят от правительства, свидетельствуют о наличии ряда проблем и перекосов в определении секторов и конкретных предприятий, наиболее пострадавших от пандемии. Как определил глава государства, это сфера ответственности регионов, - обратил внимание Сергей Румас. - Прошу министра экономики доложить, как развернута на местах работа по реализации указа №143, какие есть проблемы и что предлагается сделать для их решения".

По словам премьер-министра, глава государства согласился с предложением об увеличении на Br1,2 млрд лимита выдачи гарантий правительства и местных органов власти для поддержки предприятий. "Этим инструментом нужно очень грамотно распорядиться. Созданная рабочая группа проанализирует самые пострадавшие из предприятий и с учетом принятых самими предприятиями антикризисных мер определит меры их поддержки. Аналогичную работу в сжатые сроки области должны провести у себя. Очень важно помочь предприятиям сохранить производство и трудовые коллективы", - подчеркнул Сергей Румас.

Глава правительства попросил также банки активно подключиться к этой работе. "Своевременная реструктуризация задолженности, снижение тарифов и процентных ставок по операциям - это тот минимум, который нужно решить в сегодняшней ситуации, чтобы предприятия могли перетерпеть временные финансовые проблемы", - сказал он.-0-