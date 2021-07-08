Отказ Украины от импорта белорусской электроэнергии не повлияет на работу энергосистемы Беларуси - Минэнерго

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отказ Украины от импорта белорусской электроэнергии не повлияет на работу энергосистемы Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"Объемы поставок электроэнергии из Беларуси в Украину в прошлом и в этом году были небольшими. Однако в осенне-зимний период белорусская электроэнергия, которая поставлялась по запросу украинской стороны, использовалась для обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в сложные периоды неблагоприятных погодных условий", - сказали в пресс-службе.

В Минэнерго подчеркнули, что решение об ограничении импорта белорусской электроэнергии создает определенные риски прежде всего для украинских потребителей электроэнергии. "Но, как видно, в этом случае политика сильнее экономических доводов", - отметили в ведомстве.-0-