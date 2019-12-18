Открытые приемные для предпринимателей помогут снять с них лишнюю нагрузку - Крепак

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком сегодня впервые провел заседание выездной открытой приемной, на котором представители предприятий и организаций различных форм собственности озвучили проблемные вопросы практического характера, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Крепак, это первая городская выездная приемная в рамках задач, поставленных Советом по развитию предпринимательства при Президенте. Заседания на базе администраций районов столицы - новая площадка и новая форма работы. "Нужно, чтобы проблемные моменты обсуждались не в узких кругах предпринимателей, а доходили до властей и решались по компетенции", - пояснил Александр Крепак. Нарабатываемый на местах опыт таких приемных будет аккумулировать лучшие решения и практики.

На заседании в администрации Московского района также присутствовали председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец, заместитель директора Департамента по предпринимательству Министерства экономики Дмитрий Красовский, представители МНС, другие эксперты.

Директор Минского колледжа предпринимательства Виктор Молотовник рассказал о том, что получил два противоречивых ответа на вопрос, нужно ли после отмены лицензирования медицинской деятельности сдавать бланк лицензии в управление по лицензированию Минздрава. Дмитрий Красовский по этому вопросу пояснил, что в Минздраве есть реестр всех, кто имеет специальное решение на деятельность (эта информация есть и в интернете), поэтому лицензия стала просто бумагой. Если колледж желает, может сохранить ее. В соответствующем указе по поводу судьбы таких документов ничего не сказано. Ответ Минздрава, в котором говорится о сдаче бланка, надо воспринимать как рекомендацию.

Александр Крепак посоветовал разъяснения по этому вопросу продублировать через Совет по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме и администрации районов, чтобы механизм реализации того или иного документа знал более широкий круг бизнесменов.

Распространение информации для повышения правовой грамотности предпринимателей очень важно. Это отметил и Дмитрий Красовский, который обозначил недопонимание, возникающее в обществе по поводу якобы необходимости лицензирования косметологических и медицинских услуг (типа спа, массажей). "Госорганы стараются дать больше возможностей для бизнеса, но из-за того, что отсутствует четкое разъяснение, возникают заблуждения. Понятно, что люди переживают за свое будущее и работу", - отметил Дмитрий Красовский.

Александр Крепак согласился с этим и подчеркнул, что диалог в Минске налажен, по некоторым вопросам создаются рабочие группы, выработанные предложения выносятся на Совет по развитию предпринимательства. "Любой документ должен разъясняться из официальных источников. Мы вправе запросить у республиканских органов госуправления, можем ли мы на совете рассмотреть тот или иной резонансный в обществе вопрос. В рамках законодательных инициатив как раз советы позволят дополнить пробелы или убрать спорные моменты, - считает зампред горисполкома. - Задача и открытых приемных, и советов по развитию предпринимательства - снимать лишнее бремя с бизнеса, чтобы он мог четко понимать порядок своих действий и развиваться". Относительно лицензирования такой деятельности, как массаж, спа-услуги, будет сделан запрос в Минздрав для разъяснения на Совете по предпринимательству.

С вопросами к властям и экспертам на первой приемной обратились также руководители ООО "Смартфинсофт", ООО "Датч Стар", ЗАО "Доля", ООО "Блюминг", ООО "Авантрейл" и других. Звучала обеспокоенность транспортных экспедиционных компаний, которые в скором времени не смогут в валюте рассчитываться с БЖД при экспорте, импорте и транзите грузов (притом что с воздушным, водным, автотранспортом такие вопросы не возникают). Нет даже проекта того, как железная дорога планирует вести расчеты с экспедиторами-резидентами Беларуси. Между тем работа с Нацбанком, Минтрансом по этой теме проводилась, но решение не было найдено, даже несмотря на политику дедолларизации в стране.

Все озвученные моменты будут углубленно рассмотрены компетентными органами.-0-