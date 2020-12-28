Отмена некоторых налоговых льгот не должна сказаться на потребителях - Минфин

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отмена некоторых налоговых льгот не должна сказаться на потребителях, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра финансов Беларуси Дмитрий Кийко, передает корреспондент БЕЛТА.

В проекте закона "Об изменении Налогового кодекса" предусмотрена оптимизация и отмена некоторых налоговых льгот на сумму порядка Br586 млн.

В частности, пересмотрят список продовольственных товаров, которые облагаются НДС по пониженной ставке 10%. Этот список хотят максимально приблизить к перечню социально значимых товаров.

"Это дает достаточно ощутимый фискальный эффект, который мы оцениваем в Br200 млн на следующий год. При этом потребители не должны заметить удорожания конечных продуктов питания", - отметил Дмитрий Кийко.

Что касается товаров для детей, то пониженная ставка НДС сохранится только для товаров, которые включены в потребительское корзину семьи из четырех человек.

Для лекарств вместо освобождения от НДС будет действовать пониженная ставка 10%. Те, кто получают лекарства в стационарах, никак не почувствуют изменений налогового законодательства, отметил первый замминистра. В целом на рынке контролировать ситуацию с ценами будут МАРТ и Минздрав.

Дмитрий Кийко обратил внимание, что сегодня импортер может заявить любую таможенную стоимость товара в связи с отсутствием каких-либо налоговых обязательств. В Минфине полагают, что когда будет действовать пониженная ставка в размере 10%, то завышать стоимость не будут, поскольку это будет невыгодно поставщику, уплачивающему налог.-0-