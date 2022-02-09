Пархамович: модернизации производства нужно уделять первостепенное внимание

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модернизации производства необходимо уделять первостепенное внимание. Такое мнение высказал министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович во время рабочего визита на Ганцевичский завод крупнопанельного домостроения КУП "Брестжилстрой", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Руководитель министерства ознакомился с ходом модернизации производства - на заводе уже установлена новая линия вертикальной формовки железобетона, заменено оборудование и установлена новая система вентиляции сварочного цеха, налажено производство плит дорожного настила, которые востребованы на внутреннем и зарубежных рынках. На данный момент осуществляется установка стендовой линии формовки с магнитной бортоснасткой, которая позволит производить как однослойные, так и трехслойные стеновые панели толщиной 80-500 мм практически любой конфигурации.

"Модернизация производства - один из главных процессов в работе любого предприятия, которому необходимо уделять первостепенное внимание. Использование современного оборудования, технологий и материалов позволяет не только совершенствовать качество выпускаемой продукции и увеличивать объемы производства, но и повышать производительность труда и экономию энергоресурсов, улучшать условия работы людей", - отметил Руслан Пархамович.

Также министр обсудил с руководством завода финансово-хозяйственные показатели, экспортный потенциал и изучил условия труда работников. Кстати, по результатам работы в 2021 году загрузка производственных мощностей Ганцевичского завода КПД составила 107,1%, темп роста экспорта продукции по отношению к 2020 году - 194,4%, а заработной платы - 102,3%.

Также состоялась встреча с трудовым коллективом завода, где основной темой разговора был предстоящий республиканский референдум. Руслан Пархамович рассказал работникам об основных положениях проекта изменений и дополнений Конституции Беларуси и отметил важность участия в предстоящем всенародном опросе.

"Республиканский референдум - знаковое событие для государства и его народа. Изменение Основного закона страны происходит на фоне стремительного развития сфер жизни белорусского общества, укрепления осознания гражданами ценности национального суверенитета и, безусловно, текущей геополитической ситуации", - сказал Руслан Пархамович.

Министр отметил, что проект Конституции является максимально адаптированным к современным реалиям и будет способствовать дальнейшему прогрессивному развитию государства.

"Основными принципами проекта Основного закона являются сохранение национальной самобытности и суверенитета, культурных и духовных традиций. Данные положения являются ответом на негативные тенденции глобализации современного мира. Убежден, что 27 февраля белорусы сделают выбор в пользу своего достойного будущего, а результат референдума станет новой отправной точкой к улучшению и процветанию страны", - резюмировал Руслан Пархамович.

Помимо этого, в рамках диалога обсуждались вопросы, касающиеся жилищного строительства, возведения арендного жилья и ремонта местных дорог.-0-