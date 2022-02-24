Пархомчик: задача 2022 года - выпуск импортозамещающей продукции на сумму не менее $4,5 млрд

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Министерства промышленности в 2022 году должны обеспечить выпуск импортозамещающей продукции на сумму не менее $4,5 млрд. Об этом сказал министр промышленности Петр Пархомчик на итоговом заседании коллегии ведомства, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минпрома Олег Слепченко.

Петр Пархомчик подчеркнул, что в январе - феврале 2022 года организации отрасли не сбавили высокий темп работы, взятый в 2021 году. "Перед нами стоят задачи по обеспечению в 2022 году выпуска импортозамещающей продукции на сумму не менее $4,5 млрд. Организации Минпрома должны освоить в производстве почти 400 наименований новой продукции. Импортоемкость необходимо снизить до уровня 33,9%. Сохранить и укрепить достигнутые позиции на ключевых и традиционных рынках сбыта, а также продолжить активную диверсификацию поставок продукции в страны дальней дуги", - подчеркнул министр.

Подходы и основные параметры развития организаций Министерства промышленности на 2022 год определены. В качестве основных индикаторов развития правительством предусматриваются темп роста экспорта товаров на уровне 110% и рентабельности продаж в промышленности на уровне 7,4%.-0-