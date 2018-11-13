Парламентские слушания об улучшении инвестклимата в Беларуси пройдут 14 ноября

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентские слушания на тему "Правовые и практические аспекты улучшения инвестиционного климата в Беларуси" пройдут 14 ноября в Палате представителей. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

На слушаниях будут представлены актуальные результаты реализации государственной инвестиционной политики, а также прогрессивный мировой опыт. "Цель состоит в том, чтобы выработать на основе спектра выводов и мнений представителей государственных органов, бизнес-сообщества и международных экспертов перспективные направления развития и совершенствования законодательного обеспечения экономической деятельности, а также ожидаемые и востребованные бизнесом законодательные предложения, направленные на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности и повышение инвестиционной активности", - отметили в пресс-службе.

По результатам слушаний планируется подготовка рекомендаций, которые будут востребованы в законотворческой деятельности парламента, правительства, а также других органов государственного и местного управления.

В парламентских слушаниях примут участие депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители республиканских и местных органов государственного управления, представители международных организаций, инвесторов, ведущих юридических компаний, эксперты.-0-