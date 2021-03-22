Партнерство в интересах экономики: МАЗ и "Дана Холдингз" укрепляют сотрудничество

Специализированные выставки – это не только демонстрация успехов в отрасли, но и важная переговорная площадка для бизнеса. Во время XXIII Международной специализированной архитектурно-строительной выставки BUDEXPO, которая только что завершилась в Минске, Минский автомобильный завод и известный застройщик "Дана Холдингз" вновь подтвердили надежность своего стратегического партнерства и наметили очень интересные варианты для дальнейшего сотрудничества.

Минский автомобильный завод и известный застройщик "Дана Холдингз" вновь подтвердили надежность своего стратегического партнерства

Отметим, что сотрудничество Минского автомобильного завода и "Дана Холдингз" не было случайным. В экономике страны это компании-флагманы, которые могут подать пример успешной работы даже в самых неблагоприятных условиях. А начало стратегическому партнерству было заложено на выставке BUDEXPO-2019 – тогда застройщик приобрел у МАЗа сразу 20 единиц строительной техники.

С конвейера – на стройку! На строительную площадку крупнейшего в Европе многофункционального комплекса "Minsk World" два года назад прибыли мощные самосвалы с кузовами на 20 кубометров сыпучих грузов и огромные миксеры – барабаны этих бетоносмесителей вмещают сразу 11 кубометров раствора. Одна загрузка – более 26 тонн! Безусловно, производительная техника с зубрами на решетках радиаторов очень пригодилась строителям, которые стремительно возводят в центре Минска новый комплекс – работы ведутся по строгому графику, а многие дома сдаются раньше установленных сроков.

На выставке BUDEXPO-2021 МАЗ представил новые решения в области строительной техники и оборудования. В частности, самосвал с колесной формулой 8х4 и новую модель автокрана с овоидным профилем стрелы – эта новинка позволяет кардинально улучшить возможности подъема больших грузов на большие высоты.

На выставке BUDEXPO-2021 МАЗ представил новые решения в области строительной техники и оборудования

– Машины отвечают всем требованиям технических регламентов Республики Беларусь и Таможенного союза. Благодаря конструкторским разработкам улучшены технические характеристики этих машин, и они пользуются особым интересом со стороны строителей, – отметил первый заместитель коммерческого директора ОАО "Минский автомобильный завод" Борис Мущинский.

Первый заместитель коммерческого директора ОАО "Минский автомобильный завод" Борис Мущинский

Председатель Совета директоров "Дана Холдингз" Вибор Мулич рассказал, что выбор строительной техники белорусского производства для компании был продиктован точным экономическим расчетом – соотношением технических характеристик и цены.

Председатель Совета директоров "Дана Холдингз" Вибор Мулич

– У нас большие объемы строительства. В этом году, например, мы введем в строй рекордное количество жилой и коммерческой недвижимости – 700 тысяч квадратных метров. В том числе продолжим работы на возведении Международного финансового центра. Поэтому техника нам нужна мощная и надежная – такая, какую производит МАЗ, – заявил представитель застройщика.

Так будет выглядеть Международный финансовый центр в Минске

Борис Мущинский подчеркнул важность стратегического партнерства с такой мощной и перспективной компанией.

– Мы высоко ценим возможность сотрудничества с этим застройщиком и готовы поставлять ему самые современные образцы строительной техники и оборудования. Благодаря синергии наших компаний удается воплощать в жизнь масштабные проекты, которые жители Минска могут своими глазами видеть, проезжая по улицам города, – считает Борис Мущинский.

Время расставляет все по местам. По словам Вибора Мулича, два года активной ежедневной эксплуатации показали – МАЗ производит отличную строительную технику! И это стало поводом для поисков новых путей расширения сотрудничества.

– Мы благодарны заводу за хорошие машины и оборудование, и сегодня обсудили совместные планы на перспективу. Мы работаем во многих странах Европы и используем технику многих мировых производителей, поэтому можем сравнивать. Оборудование и техника МАЗа ничем не отличается от лучших европейских брендов, зато условия покупки и цены у белорусского предприятия гораздо лучше. Поэтому сейчас мы думаем над тем, чтобы использовать специальную технику МАЗ на наших строительных объектах в других странах Европы, – заявил Вибор Мулич.

Про такие бизнес-инициативы говорят: предложение, от которого трудно отказаться! Белорусские автостроители уверены, что благодаря совместным компетенциям с крупной международной компанией-застройщиком можно достичь самых высоких результатов в продвижении продукции с логотипом МАЗ на новые рынки.

И еще одна интересная новость от минских автомобилестроителей – сотрудничество с "Дана Холдингз" не ограничивается поставками строительной техники!

– Совместная корпоративная программа, реализуемая МАЗом и застройщиком по строительству жилья для сотрудников нашего предприятия, приносит весомые результаты. На сегодняшний момент уже многие семьи автозаводчан смогли улучшить свои жилищные условия и вселиться в новые квартиры в комфортных столичных комплексах, – рассказал Борис Мущинский.

Многофункциональный комплекс Minsk World

Не обошлось без сюрприза и для компании-застройщика. Ее представителю приглянулся один из экспонатов выставки техники МАЗа под открытым небом – мобильный офис производства "МАЗ-Купава".

Мобильный офис производства "МАЗ-Купава"

– Новый продукт МАЗа будет нам очень полезен. Квартиры в наших комплексах продаются во многих регионах Беларуси. Менеджеры отдела продаж работают уже в 19 городах страны, а такой мобильный офис помог бы нам значительно расширить географию представительства и успешно развивать наши проекты. Думаю, в ближайшее время мы приобретем такой офис, – заявил Вибор Мулич.

Мазовцы пообещали, что в самые короткие сроки с удовольствием подготовят новый офис на колесах в соответствии с пожеланиями своего стратегического партнера.

Выставка завершена, партнеры, пожав руки, разъехались воплощать в жизнь новые планы. Вибор Мулич, покидая павильон "Белэкспо", подчеркнул, что успех в экономическом развитии всегда определяется только конкретными делами.

– Беларусь развивает свою экономику несмотря на все трудности. Мы видим, какие экономические и социальные проблемы возникают в странах, которые объявили из-за пандемии локдаун. В Беларуси же в этих условиях принято правильное решение усиливать экономику и развивать производство. Наша компания интегрирована в экономику Беларуси. Мы используем только белорусские строительные материалы, привлекаем только белорусские компании-подрядчики и покупаем белорусскую технику. В наших планах – использование этих мощностей, которые активно работают в Беларуси, в наших зарубежных проектах. Я убежден: активное строительство жилья и коммерческих помещений – это стабильная занятость и десятки тысяч новых рабочих мест в разных уголках страны, – считает Вибор Мулич.

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