Пенсия может вырасти на Br1500? Все нюансы дополнительного пенсионного страхования

С октября 2022 года белорусы смогут обеспечить себе неплохую прибавку к пенсии. В сентябре был подписан указ №367 "О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии". Новый механизм будет работать с финансовой господдержкой. О его преимуществах, рисках и нюансах говорили участники круглого стола, организованного БЕЛТА и газетой "7 дней".

Управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Юлия Бердникова:

Все отчисления в ФСЗН перевести в накопительную систему не получится

- Обязательным пенсионным страхованием охвачены 2,4 млн человек, которые получают ежемесячные выплаты. В ФСЗН эти средства не накапливаются, а распределяются. Соответственно, отвлечение этих денег на накопительное страхование не позволит обеспечить установленный уровень государственных гарантий на пенсионное обеспечение.

Начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко:

Интерес к накопительным пенсиям уже растет

- Ежегодно количество граждан, которые заинтересовались программой страхования госкомпании "Стравита" и частной компании "Приорлайф", приумножается. Пусть с небольшой динамикой, но она из года в год поступательная. Лет 10 назад это было порядка 150 тыс. лицевых счетов, сегодня это более 200 тыс. Сроки страхования тоже увеличиваются и составляют сегодня более 20 лет.

Генеральный директор государственного предприятия "Стравита" Сергей Андриевич:

Забрать накопительную пенсию всю и сразу не получится

- В этом в общем-то и суть механизма - обеспечение дополнительной пенсии. Пенсия, как и многие другие выплаты, выплачивается ежемесячно для удобства человека и возможности рационально использовать свои средства. Поэтому единовременных выплат пока не планируется.

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Владимир Поздняков:

Переход не будет одномоментным

- Все люди разные. Кто-то более прогрессивен в своих взглядах, кто-то, скорее, консервативен. Первый шаг очень важен. Если будет обеспечен высокий уровень минимизации рисков, люди увидят высокую доходность, примеры друзей и близких, то эта система станет динамично развиваться.

Не ниже ставки рефинансирования

Пенсии по возрасту в Беларуси получают более 2,4 млн человек. Средний размер пенсионной выплаты на 1 сентября, по словам управляющего Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Юлии Бердниковой, составил Br545.

В нашей стране действует трехуровневая пенсионная система. Первый уровень - обязательное пенсионное обеспечение: минимальные гарантии, которые обеспечивает государство. Как правило, это выплата социальных пенсий, финансируемых из республиканского бюджета. Второй уровень - обязательное пенсионное страхование.

- В этом процессе участвуют все работающие граждане, - отмечает Юлия Бердникова. - Они застрахованное лицо в системе государственного социального страхования, и за него в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на пенсионное страхование поступает 29% от их заработной платы. Процент делится между самим работником и нанимателем - 1% и 28% соответственно. Система пенсионного страхования у нас солидарная: средства, поступающие в бюджет фонда, не накапливаются, а распределяются на сегодняшние пенсионные выплаты.

Третий уровень - дополнительное пенсионное страхование, которое существовало и до введения указа. Принятый документ призван развить и расширить применение данного механизма.

Юлия Бердникова

- Теперь в дополнительном пенсионном страховании будет участвовать государство, которое в том числе станет финансировать накопления. Ранее это мог делать только сам работник, самостоятельно аккумулируя средства в страховой компании на принятых им условиях. Настоящий указ устанавливает следующий порядок осуществления гражданами дополнительных пенсионных накоплений. Действовать механизм будет так: работник принимает решение о начале накопления, заключает договор со страховой организацией, в котором будет прописан тариф. Указом его максимальная планка определена на уровне 13%.

Из этого тарифа на именной лицевой счет ежемесячно перечисляется 10% заработка. Можно и меньше при выборе более низкого тарифа (например, если выбран тариф 6% и ниже, то он делится поровну между работником и нанимателем), а еще не более 3% от фонда оплаты труда работника отчислит наниматель. Стоит отметить, что предприятия не понесут дополнительных затрат. Когда работник выбирает такую схему накопления, наниматель перечисляет в ФСЗН не 28%, как сейчас, а за вычетом этих 3% - то есть 25%. Так работник застрахован и в обязательной пенсионной системе, и в добровольно-накопительной.

Оператором новой системы дополнительного страхования станет государственное предприятие "Стравита".

- Наше предприятие занимается страхованием дополнительной накопительной пенсии около 20 лет, - отмечает генеральный директор государственного предприятия "Стравита" Сергей Андриевич. - Суть механизма в целом схожа с принятым указом. Разница в деталях. Человек сам определяет, сколько он хочет вкладывать и в каком порядке. Деньги, которые он уплачивает страховой организации, накапливаются на именном лицевом счете. Далее они инвестируются в установленном законодательством порядке.

По достижении пенсионного возраста гражданин получит свою накопленную сумму за период действия договора, а также определенный гарантированный доход. Предусмотрен и бонус: те средства, которые заработает страховщик сверх гарантированной доходности. Сейчас получить пенсию можно сразу всю либо по частям - ежемесячно. Все зависит от условий договора.

- Согласно указу, вы также накапливаете пенсию, но при дополнительном участии государства и нанимателя. Механизм тот же: деньги инвестируются в финансовые инструменты, которые существуют на рынке. И по достижении пенсионного возраста гражданин получит денежные средства с гарантированной доходностью. По указу она устанавливается не ниже ставки рефинансирования, которая действует в этом периоде. Данный показатель будет меняться. А вместе с ней и гарантированная доходность, - подчеркивает Сергей Андриевич.

Формула "3+3"

Сейчас размер средней белорусской пенсии составляет 37,4% от средней зарплаты. Вопрос пенсионного обеспечения один из самых частых, с которым работники обращаются в профсоюзы.

- Норматив обеспечения уровня пенсий в размере 40% от средней заработной платы пока не выполняется, - констатировал заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Владимир Поздняков. - На наших встречах поднимаются вопросы индексации пенсий. Мы отмечаем рост цен, но индексация не всегда его покрывает. Накопительная пенсия видится нам и работникам одним из лучших механизмов дополнительного дохода.

Специалист отметил: по предварительным расчетам, наиболее популярной формулой накопления станет "3+3", когда 3% добровольно выплачивает работник и столько же наниматель.

- Если исходить из средней заработной платы (Br1471 за июль. - Прим. БЕЛТА), а сам процесс накопления будет идти 5 лет, то ежемесячная выплата составит порядка Br110. При этом в плане доходной составляющей мы учитывали только ставку рефинансирования без бонусов. Сумма отчислений совсем небольшая. Если взять среднюю зарплату по стране, то это Br43. А прибавка к средней пенсии получается в размере 20%.

Владимир Поздняков

Владимир Поздняков уверен: нововведение позитивно воспримут в трудовых коллективах.

- Но работника необходимо убедить в надежности данного инструмента. Да и сами люди должны понять, что заботиться о достойной старости нужно с молодых лет. Чем больше период накопления, тем выше прибавка. В Дании, Норвегии, Швеции, где действуют прогрессивные пенсионные системы, работник, выходя на пенсию, получает не менее 80% от средней заработной платы. Это позволяет чувствовать себя комфортно.

С коллегой соглашается Сергей Андриевич. Руководитель "Стравиты" отмечает: главная задача - "омолодить" тех, кто начинает заботиться о дополнительной пенсии.

- Чем больше срок накоплений, тем выше впоследствии выплата. Если проанализировать существующий страховой портфель нашей организации, то по пенсионному договору средний срок составляет около 20 лет. То есть возраст начала накоплений - 40-45 лет. На дистанции в 20 лет прибавка составит намного больше озвученных Br110. Мы прикидывали, хотя и очень условно, так как меняется экономика, инвестиционный климат, выплаты могли бы достигать Br1,5 тыс.

Риски, доходность и форс-мажоры: что будет с накоплениями

Руководитель "Стравиты" подчеркивает: за 20 лет существования организации все договорные обязательства были выполнены.

- Средства никуда не пропали и не исчезли. Сегодня нам законодательство дает разные механизмы инвестирования денежных средств. Это в первую очередь банковские вклады, ценные бумаги Министерства финансов, Банка развития и прочих.

Некоторые инструменты не используются из-за возможных рисков. Например, ценные бумаги юридических лиц. Однако имеющиеся механизмы встроены в экономику и успешно работают.

- И, пожалуй, на гораздо лучших условиях, чем могут предложить отдельному человеку. Сегодня далеко не каждый банк готов открывать вклад, который будет ежемесячно пополняться на, скажем, Br50. Финансовая организация не предложит человеку подобных условий, - дополнил Сергей Осенко.

В качестве основного защитного механизма предусмотрено создание так называемого гарантийного фонда.

Сергей Осенко

- С каждого взноса 0,5% отчислим в него. Фонд будет использован в случае невозможности исполнения обязательств со стороны страховой компании. Однако уверен, что до этого не дойдет, - добавил Сергей Андриевич.

Что касается возможных форс-мажорных ситуаций, то беспокоиться за сохранность средств не стоит.

- В указе прописан механизм наследования, - говорит Владимир Поздняков. - Если человек уйдет из жизни, накопленные средства переходят по наследству. Указом определен и срок выплат накопительных пенсий. Пока речь идет о двух периодах: в течение 5 и 10 лет. Эти сроки установлены не просто так. Была проанализирована средняя продолжительность жизни после достижения пенсионного возраста, исходя из того, чтобы человек полностью получил свои сбережения.

Потенциальных участников механизма также волнует периодичность и возможность изменения условий накопления.

Сергей Андриевич пояснил, что человек имеет право приостановить выплату взносов - без санкций.

- В жизни случаются разные ситуации. Например, потеря работы. Внесенные деньги все равно останутся за человеком, ведь лицевой счет привязывается к индивидуальному лицевому счету работника, открытого в системе государственного социального страхования. Нашли новую работу? Продолжайте копить дальше. Даже если вы уедете на ПМЖ в другую страну, с деньгами ничего не произойдет и при наступлении пенсионного возраста выплаты все равно будут.

Когда наступает срок выплат (страховой случай), у человека есть полгода, чтобы начать получать деньги. Если по каким-то причинам этого сделано не будет, средства останутся в сохранности.

- Как правило, людей ищут через различные базы данных. Если прошло более полугода, то фактические уплаченные страховые взносы за минусом расходов на ведение дела страховщика перечислят в республиканский бюджет. Когда человек вспомнил про свои деньги, страховая компания пишет заявление об их возврате, и их вернут, - поясняет Сергей Осенко.

Бюрократии - "нет", технологиям - "да"

Планируется, что механизм начнет действовать с 1 октября 2022 года. Оформить дополнительную пенсию будет достаточно легко. Прорабатывается возможность открытия именного лицевого счета удаленно.

- Человеку предстоит решить два вопроса: размер страхового тарифа, который будет перечислять, и период, в течение которого должен получать выплату. Понадобится лишь паспорт и данные о нанимателе. Указом предусмотрена возможность оформления договора онлайн, - поясняет Сергей Андриевич.

Через личный кабинет на сайте страховой компании можно будет отслеживать и размер накоплений.

- Человек сможет увидеть, сколько накопил сам, сколько отчислил наниматель. Такой инструмент есть и сейчас. Думаю, немного доработаем программное обеспечение. В том числе с точки зрения защиты персональных данных. Возможно, создадим что-то вроде калькулятора, на котором человек сможет рассчитать примерный размер выплаты. Но нужно учитывать, что на перспективу мы можем просчитать доходность только по ставке рефинансирования. Бонус высчитать, учитывая возможные изменения размеров заработной платы, ставки рефинансирования, инвестиционного климата, проблематично.

Отметим, что механизм добровольной накопительной пенсии не заменит солидарную пенсионную систему, он лишь дает возможность обеспечить себе дополнительную выплату.

- Уверена, механизм поможет повысить финансовую грамотность, более ответственно относиться к своему будущему. Мы видим, что на сегодня люди начинают задумываться о жизни на пенсии лишь непосредственно перед ней, - резюмировала Юлия Бердникова.

Александр НОВОХРОСТ,

газета "7 дней".-0-