Переговоры Беларуси, РФ, Украины и Польши по урегулированию ситуации с некачественной российской нефтью начались в Минске

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начались переговоры белорусской, российской, украинской и польской сторон по урегулированию ситуации, возникшей с поступлением некачественной российской нефти, передает корреспондент БЕЛТА.

Переговоры проходят по инициативе концерна "Белнефтехим". Уже более недели белорусская сторона добивается скорейшего разрешения сложившейся ситуации.

В переговорах в Минске принимают участие глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, генеральный директор ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олег Борисенко, заместить министра энергетики России Павел Сорокин, руководство ПАО "Транснефть", АО "Транснефть Дружба", АО "Укртранснафта", польской компании PERN.

Как сообщалось, "Белнефтехим" на прошлой неделе заявил о резком ухудшении качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Из-за этого было повреждено дорогостоящее оборудование на Мозырском НПЗ. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены снизить загрузку мощностей и несут убытки. Польша 24 апреля остановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" на неопределенный срок, причиной стал отказ НПЗ в Польше и Германии перерабатывать некачественную нефть из России. Украина вечером 25 апреля также остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".-0-