Переговоры о зоне свободной торговли ЕАЭС и Египта начнутся в январе 2019 года

19 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Первый раунд переговоров по соглашению о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Египтом пройдет в январе 2019 года. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по итогам состоявшейся сегодня в Москве встречи члена Коллегии (министра) по торговле ЕЭК Вероники Никишиной и министра торговли и промышленности Египта Амра Нассара.

"Вероника Никишина подчеркнула важность Египта в качестве торгового партнера ЕАЭС, с которым отдельные страны союза уже имеют прочные торгово-экономические связи, - проинформировали в пресс-службе. - Амр Нассар в свою очередь отметил, что египетская сторона придает большое значение предстоящим переговорам с Евразийским экономическим союзом и выразил надежду на скорейший запуск переговорного процесса. Стороны договорились о проведении первого раунда переговоров во второй половине января 2019 года".

Вероника Никишина и Амр Нассар подписали техническое задание на проведение переговоров, в котором закрепляются основные цели, принципы и порядок дальнейшей работы.

"Наблюдается положительная динамика товарооборота между странами ЕАЭС и Египтом. По сравнению с январем-августом 2017 года товарооборот за аналогичный период 2018 года вырос на 28,4% и составил $4,25 млрд", - добавили в пресс-службе.-0-