Переходные положения техрегламента ЕАЭС на подвижной состав метрополитена будут действовать до 2027 года

9 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Переходные положения технического регламента Евразийского экономического союза на подвижной состав метрополитена будут действовать до 2 января 2027 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Коллегия Евразийской экономической комиссии установила переходные положения к техрегламенту ЕАЭС "О безопасности подвижного состава метрополитена", который принят Советом ЕЭК 2 декабря 2021 года и вступит в силу с 2 января 2025 года, - проинформировали в пресс-службе. - В течение 24 месяцев после вступления в силу техрегламента допускается производство и выпуск продукции по национальным документам об оценке соответствия, если они были предусмотрены, и без документов об оценке соответствия, если такая национальная процедура не предполагалась".

"Переходные положения приняты для поэтапной адаптации к требованиям техрегламента и оформлению документов об оценке соответствия. А обращение продукции, выпущенной в соответствии с переходными положениями, допускается только в течение срока ее службы", - подчеркнули в ЕЭК.-0-