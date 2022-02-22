Перемещение санкционных товаров по территории ЕАЭС будет контролироваться навигационными пломбами

22 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Перемещение санкционных товаров по территории Евразийского экономического союза будет контролироваться с помощью навигационных пломб. Об этом сообщил член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Максат Мамытканов сегодня во время видеомоста между столицами стран союза, состоявшегося в преддверии намеченного на 25 февраля заседания Евразийского межправительственного совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Максат Мамытканов напомнил, что соглашение о применении навигационных пломб было подписано главами государств ЕАЭС в декабре 2021 года. "Механизм применения навигационных пломб должен обеспечить минимизацию контрольных процедур и увеличить скорость прохождения товаров", - подчеркнул он.

Конкретный перечень товаров, перемещение которые будет сопровождаться навигационными пломбами, будет определен и принят ЕЭК. Максат Мамытканов уточнил, что прежде всего это коснется товаров так называемого высокого риска, а также санкционных товаров.

По словам министра ЕЭК, в настоящее время соглашение проходит внутригосударственные процедуры. После их завершения в течение 180 дней ЕЭК должна принять все нормативные акты, необходимые для применения соглашения.-0-