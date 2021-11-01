Период обмена банкнот образца 2000 года завершится 31 декабря

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Период обмена банкнот образца 2000 года завершается 31 декабря, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

С 1 января 2022 года банкноты номиналом Br100, Br500, Br1 тыс., Br5 тыс., Br10 тыс., Br20 тыс., Br50 тыс., Br100 тыс., Br200 тыс. образца 2000 года будут считаться недействительными (утратившими силу законного платежного средства).

Указанные номиналы банкнот можно обменять на банкноты и монеты образца 2009 года в кассах Нацбанка без ограничений и без взимания вознаграждения. Обмен осуществляется в соотношении Br10 тыс. в денежных знаках образца 2000 года к Br1 в денежных знаках образца 2009 года.

Кассы Национального банка расположены в Минске по ул.Толстого, 6. Режим работы касс: понедельник - четверг с 9.00 до 16.00, пятница - с 9.00 до 15.00, суббота и воскресенье - выходные дни.

В соответствии с указом от 4 ноября 2015 года №450 "О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь" 1 июля 2016 года проведена деноминация официальной денежной единицы - белорусского рубля. В обращение выпущены семь номиналов новых банкнот образца 2009 года - Br5, Br10, Br20, Br50, Br100, Br200 и Br500 и восемь номиналов монет - 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также Br1 и Br2.-0-