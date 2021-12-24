Перспективы экспорта белорусских пеллет обсудили на БУТБ

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потенциал Беларуси по экспорту топливных гранул (пеллет) и возможные схемы реализации этой продукции на зарубежные рынки обсуждались во время международного круглого стола, состоявшегося на базе Белорусской универсальной товарной биржи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

В мероприятии в форматах онлайн и офлайн приняли участие представители Министерства лесного хозяйства, Министерства экономики, УП "Беллесэкспорт", концерна "Беллесбумпром", а также крупных производителей и потребителей топливных гранул из Беларуси, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Швеции. Участники круглого стола детально рассмотрели все плюсы и минусы реализации пеллет на биржевых торгах и по прямым контрактам, а также выделили основные факторы, которые будут оказывать влияние на рынок топливных гранул в 2022 году.

Среди преимуществ биржевого механизма, в частности, отмечена способность биржи аккумулировать на торгах спрос и предложение белорусских пеллет, тем самым создавая благоприятные условия для справедливого, рыночного ценообразования, в то время как главным аргументом в пользу внебиржевых схем, по мнению участников рынка, является непосредственный контакт между продавцом и покупателем, что позволяет оперативно устранять все возникающие проблемы.

Что касается сложностей, с которыми отрасль может столкнуться в следующем году, то в первую очередь это возможный дефицит подвижного состава, сезонные колебания цен и обеспечение ритмичности поставок. Впрочем, как отметили представители УП "Беллесэкспорт" и БУТБ, все эти вопросы решаемы. Так, в свете растущего экспорта пеллет и высокого спроса на эту продукцию за рубежом в настоящее время закупаются новые вагоны и ведутся переговоры с Белорусской железной дорогой по выделению дополнительного подвижного состава для доставки продукции покупателям. Снижать волатильность цен предлагается с помощью биржевой площадки, где реализован ряд механизмов, позволяющих сглаживать ценовые колебания. БУТБ также готова обеспечить стабильность поставок пеллет путем регулярного наполнения стакана предложений заявками на продажу от белорусских производителей.

В целом участники мероприятия сошлись во мнении, что с учетом уже действующих и планируемых к запуску производственных мощностей в течение ближайших 3-5 лет Беларусь может войти в число ведущих экспортеров пеллет в Европе. При этом будет выполняться поручение главы государства по обеспечению стопроцентной переработки низкосортной древесины.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-