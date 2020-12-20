Перспективы продвижения на украинский рынок техники МАЗ обсуждались в Киеве

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол встретился в Киеве с генеральным директором ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз" Валерием Иванковичем. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Украине.

Во время встречи обсуждалось состояние и перспективы работы по продвижению на украинский рынок техники Минского автозавода.

Минский автомобильный завод традиционно принимает активное участие в реализуемых Киевской городской государственной администрацией программах обновления парка пассажирской техники украинской столицы.-0-