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20 декабря 2020, 17:14

Перспективы продвижения на украинский рынок техники МАЗ обсуждались в Киеве

Фото из архива
Фото из архива

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол встретился в Киеве с генеральным директором ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз" Валерием Иванковичем. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Украине.

Во время встречи обсуждалось состояние и перспективы работы по продвижению на украинский рынок техники Минского автозавода.

Минский автомобильный завод традиционно принимает активное участие в реализуемых Киевской городской государственной администрацией программах обновления парка пассажирской техники украинской столицы.-0-

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