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Экономика
12 марта 2021, 19:02

Перспективы сотрудничества Беларуси и Китая в сфере медицины обсудили в Минэкономики

Фото Министерства экономики
Фото Министерства экономики

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минэкономики состоялась встреча заместителя министра экономики Анжелики Никитиной с генеральным директором корпорации САМСЕ Ван Юйханом и директором Института культуры и экономики Цзиньтай Цай Чуаньцинем, во время которой обсуждались перспективы сотрудничества Беларуси и Китая в сфере медицины. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе министерства.

"Стороны обсудили перспективы продвижения традиционной китайской медицины в Беларуси, создания центра традиционной китайской медицины в индустриальном парке "Великий камень", - отметили в пресс-службе. - Китайская сторона также выразила заинтересованность в селекции лекарственных растений на территории Беларуси, производстве лекарственных и профилактических средств из растений, произрастающих в стране, а также последующем их экспорте в КНР".

ОАО "Китайская корпорация инжиниринга САМС" - дочерняя компания Китайской национальной машиностроительной корпорации "СИНОМАЧ". Основная ее деятельность - генеральный подряд международных проектов, внутригосударственное и международное инвестирование и торговля.

Институт культуры и экономики Цзиньтай - агентство по оказанию социальных услуг, учрежденное по решению Министерства гражданских дел КНР. Его цель - обеспечение преемственности и развития традиционной китайской культуры.-0-

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