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20 ноября 2020, 18:45

Перспективы сотрудничества с Беларусью обсуждены в китайском городе Баоцзи

Фото из архива
Фото из архива

20 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Временный поверенный в делах Республики Беларусь в Китайской Народной Республике Татьяна Харлап приняла участие в церемонии открытия 3-й Международной китайской выставки робототехники и интеллектуального оборудования, которая проходит в городе Баоцзи китайской провинции Шэньси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском загранучреждении в Пекине.

Состоялась также встреча дипломата с руководством города Баоцзи, во время которой речь шла о перспективах развития белорусско-китайского сотрудничества. Татьяна Харлап обратила внимание на возможность вхождения в Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" компаний данного китайского города по примеру уже действующего резидента парка - китайской компании "Баогуан".

Временный поверенный в делах Беларуси подчеркнула важность развития новых высокотехнологичных отраслей промышленности (робототехника, авиа и ракетостроение, производство умных вещей) в городе Баоцзи.

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой установлены 20 января 1992 года. Во время визита в Китай Президента Беларуси Александра Лукашенко в сентябре 2016 года руководители обеих стран подписали совместную декларацию об установлении наивысшего в истории уровня отношений: доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.-0-

Фото china.mfa.gov.by
Фото china.mfa.gov.by
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