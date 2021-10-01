Первая сделка по экспорту мяса в Узбекистан совершена на БУТБ

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пробная партия белорусской говядины объемом 17,5 т впервые реализована в Узбекистан через Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Данная сделка стала не только первым опытом использования биржевого механизма при экспорте мяса на рынок Узбекистана, но и ознаменовала возобновление работы узбекских компаний на белорусской биржевой площадке", - сказал Роман Янив.

В настоящее время на бирже аккредитованы 37 субъектов хозяйствования из Узбекистана. Ранее они достаточно активно участвовали в торгах балансовой древесиной и древесными плитами, однако со второй половины 2018 года сделки прекратились. "Закупка мяса узбекской компанией - это практический результат мероприятий, проведенных биржей по запросу одного из отечественных мясокомбинатов. В сжатые сроки нам удалось привлечь на торги ряд потенциальных покупателей из ближнего и дальнего зарубежья, в том числе двух - из Узбекистана. Небольшой объем пилотной сделки связан с желанием узбекской компании в реальных условиях протестировать новую для нее схему закупок. Поэтому после исполнения контракта ожидаем более активного участия данной компании в биржевых торгах", - отметил пресс-секретарь.

На бирже считают Узбекистан довольно перспективным рынком для белорусских производителей сельхозпродукции. Планируется продолжить его прорабатывать в плане как привлечения новых участников, так и расширения товарной номенклатуры.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-