Первое заключение о соответствии фармпредприятия GDP ЕАЭС вручено в Беларуси

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси вручено первое заключение о соответствии Правилам надлежащей дистрибьюторской практики в рамках Евразийского экономического союза (GDP ЕАЭС), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
Торжественная церемония состоялась сегодня в Министерстве здравоохранения. Документ вручил представителям ООО "Рубикон" замминистра Дмитрий Чередниченко.
С 2021 года процедура инспектирования субъектов фармрынка на соответствие Правилам GDP ЕАЭС стала обязательной. За инспектирование отвечают специалисты ГУ "Госфармнадзор". В 2020 году поступило 65 заявок по проведению инспектирования, уже проведено 10 инспекций.
Вручая документ представителям ООО "Рубикон", Дмитрий Чередниченко отметил, что такой мониторинг был направлен на обеспечение надлежащей организации процесса оптовой реализации лекарственных средств. "Прохождение такой проверки - гарантия того, что потребитель получит эффективное, качественное, безопасное лекарственное средство", - отметил замминистра.-0-