Первую сделку в китайских юанях совершили на БУТБ

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первую экспортную сделку с расчетами в китайских юанях зарегистрировали на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

В качестве продавца выступила китайская деревообрабатывающая компания, работающая на белорусском рынке, а в качестве покупателя - крупный европейский трейдер, занимающийся поставками пилопродукции в страны ЕС, Азии и Африки. В результате совершенной сделки реализованы обрезные пиломатериалы хвойных пород на общую сумму 1,8 млн китайских юаней, или $287 тыс. в эквиваленте. "При расчетах в юанях снижаются валютные риски участников сделки, а также значительно сокращаются сроки поступления денежных средств на счет продавца", - отметил Роман Янив.

Возможность указывать стоимость товаров и рассчитываться по биржевым сделкам в китайских юанях появилась в конце прошлого года благодаря реализации комплекса мероприятий по развитию биржевой торговли с Китаем. Ранее сделки с участием резидентов КНР заключались преимущественно в долларах США или евро, что создавало ряд неудобств как для продавцов, так и покупателей. В частности, усложнялась работа с китайскими банками, а стороны сделки несли серьезные валютные риски.

"Поэтому нововведение было положительно воспринято китайскими участниками торгов - прежде всего компаниями, работающими в секции лесопродукции, где суммы внешнеторговых договоров исчисляются миллионами долларов. Надеемся, что первый успешный опыт осуществления расчетов в национальной валюте Китая послужит хорошим примером для всех аккредитованных на бирже китайских компаний и подобные сделки станут регулярными", - сказал пресс-секретарь.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-