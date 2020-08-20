Первые 136-тонные БЕЛАЗы отправились в индийский угольный карьер Gevra

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые 136-тонные БЕЛАЗы-75137 отправились в индийский угольный карьер Gevra, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-холдинг".

Две машины отправлены по контракту, который предполагает поставку 77 карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75137 угледобывающей корпорации Coal India Limited. На ее долю приходится 81% угледобычи Индии. Две 136-тонные машины успешно прошли испытания, подтвердив заявленную производителем грузоподъемность. Самосвалы уже отправились на место работы.

До конца августа еще шесть БЕЛАЗов будут переданы индийскому потребителю для обкатки и дальнейшей эксплуатации.

В пресс-службе обратили внимание: карьерные самосвалы БЕЛАЗ-75137 адаптированы под тропический климат Центральной Индии. Для комфорта оператора в кабине есть кондиционер, сиденье с инерционными ремнями и светодиодное освещение для удобства работы в ночное время. БЕЛАЗы оснащены усиленной рамой и каркасом. Внешнее цифровое табло на борту исключает риск перегруза. "Самосвалы оборудованы бортовым компьютером, надежной электроникой, централизованными системами смазки и диагностики, контроля давления в шинах. Для безопасной работы предусмотрены также камеры видеообзора и автоматическая система пожаротушения", - рассказали в пресс-службе.

С начала 2020 года БЕЛАЗ выстроил внешнеторговые отношения с партнерами из 37 стран. Среди государств дальнего зарубежья в этом плане выделяется Индия. С 19,8% она занимает второе место после Российской Федерации (44,7%) в топ-5 партнеров ОАО "БЕЛАЗ" по удельному весу во внешнеторговом обороте (экспорт плюс импорт), опережая Монголию (7,6%), Украину (6,7%) и Великобританию (4%).-0-