Первый беспилотный электробус протестировали в "Великом камне"

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин и руководство Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" протестировали беспилотный автобус на электрическом ходу. Это первый в нашей стране образец такого транспорта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Электробус разработан по технологии ученых из Сингапура. Максимальная скорость, которую может развить прототип, составляет 40 км/час. Правда, безопасная эксплуатационная скорость ниже - около 25 км/час. Запас хода - порядка 180 км. Полная зарядка займет не более 4 часов.

Как пояснил Александр Турчин, работа над таким транспортом началась еще в конце 2019 года, когда определились, где будут делать тестовые зоны 5G. "Одна из идей как раз и заключалась в том, чтобы посмотреть, как в индустриальном парке будет работать беспилотный транспорт. Сегодня был первый опыт, но я думаю, это только начало", - добавил он.

По мнению председателя Миноблисполкома, коммерческая эксплуатация беспилотного транспорта возможна уже в скором будущем: прежде всего нужно отработать технологию на территории индустриального парка. Далее представители ГАИ изучат вопрос, посмотрят, что нужно изменить в законодательстве для организации коммерческой эксплуатации беспилотников. "Кроме того, по проекту реконструкции трассы М3 Минск - Витебск мы планируем (и, думаю, нас поддержит глава государства) обустроить выделенные полосы для общественного транспорта. На мой взгляд очевидно, что в перспективе эти полосы можно использовать для беспилотного транспорта. Кажется, что это далекое будущее, но на самом деле это наше настоящее", - сказал Александр Турчин.

В целом за подобными цифровыми технологиями будущее. "Дистанционное обучение, онлайн-доставки и другие сервисы и ранее присутствовали в нашей жизни. Но сейчас они развиваются взрывными темпами. Несомненно, будущее за цифровизацией. И наша задача - не упустить это будущее, ведь это перспективы в том числе и для роста экономики", - считает губернатор.

Также глава области провел рабочую встречу с руководством индустриального парка. Стороны обсудили реализованные и перспективные проекты, а также актуальное положение дел в инновационном кластере. "Для меня вдвойне приятно сегодня здесь оказаться. Прошло пять лет, как лидеры Беларуси и Китая посетили площадку. Это было как будто вчера. Я очень рад, что парк реализовывает многочисленные проекты. Как говорили тогда главы государств, "Великий камень" должен стать настоящей жемчужиной Шелкового пути. Я думаю, мы к этому движемся. В моем лице вы всегда имеете надежного партнера", - заключил Александр Турчин.-0-