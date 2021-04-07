Первый энергоблок БелАЭС сегодня будет отключен от сети - Минэнерго

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый энергоблок БелАЭС сегодня будет отключен от сети. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве энергетики.

"В ближайшие дни специалистам предстоит провести осмотр и оценить эффективность функционирования систем и оборудования перед выполнением завершающих динамических испытаний, предусмотренных программой этапа опытно-промышленной эксплуатации. Эта работа будет выполняться поэтапно с отключением энергоблока от сети", - говорится в сообщении. -0-