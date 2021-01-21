Первый энергоблок БелАЭС снова включен в сеть

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый энергоблок Белорусской АЭС сегодня снова включен в сеть, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.
"В 12.19 первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет плановое повышение его мощности до номинальной в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации", - сообщили в пресс-службе.
Испытания систем и оборудования на номинальной мощности будут продолжены.
Как сообщалось, 16 января первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора. Радиационный фон в районе станции оставался в норме. По информации "Белэнерго", энергосистема Беларуси работала устойчиво.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 2021 году, второй должен быть введен в I полугодии 2022-го.-0-