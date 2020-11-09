Первый Евразийский конгресс пройдет 4 декабря в Москве

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития (ЕАБР) проведет 4 декабря в Москве первый Евразийский конгресс, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕАБР.

Центральным событием мероприятия станет пленарная сессия "Экономический прагматизм и взаимная выгода как основа евразийской экономической интеграции", на которую приглашены главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.

"Цель конгресса - поиск и обсуждение практических решений в области евразийской экономической интеграции. Экономическая интеграция успешна тогда, когда ее положительный эффект чувствуют все участники процесса, выигрывает бизнес, повышается благосостояние граждан", - считает председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

Во время конгресса планируется несколько панельных дискуссий, где обсудят интеграционные проекты, эффект экономической интеграции на евразийском пространстве, перспективы масштабирования цифровых проектов и цифровой трансформации, требования и ожидания рынка по транспортно-логистическим решениям и другие темы.

Все желающие смогут следить за ходом дискуссий онлайн.

Мероприятие будет проведено с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологических норм.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-