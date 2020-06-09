9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый состав с американской нефтью отправился из Клайпеды в Беларусь. Эту информацию подтвердила информагентству BNS компания перевозки грузов LG Cargo, являющаяся дочерним предприятием литовской государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai, сообщает Delfi.

"Первый состав с нефтью отправился из Клайпеды этой ночью в 1.05. Весь объем мы планируем доставить в Беларусь за 10 дней, в целом будет сформировано 22-23 состава. Ежесуточно будут отправлять по 120 цистерн, или приблизительно по 7 тыс. т нефти", - прокомментировал BNS представитель Lietuvos gelezinkeliai Мартинас Бурба.

Как сообщалось, танкер с 77 тыс. т американской нефти сорта Bakken прибыл из Техаса в порт Клайпеды 5 июня. Сырье предназначено для переработки на новополоцком НПЗ - ОАО "Нафтан". Это 12-я танкерная поставка в этом году для Беларуси от альтернативных поставщиков. Общий объем танкерных поставок уже превысил 1 млн т нефти.

Сделка по поставке первой партии американской нефти в Беларусь заключена при участии американского энерготрейдера United Energy Trading, а также при содействии американской компании Getka и их польского партнера UNIMOT.-0-