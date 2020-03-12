12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый танкер с азербайджанской нефтью для Мозырского НПЗ прибыл в порт Одессы, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Танкер с 90 тыс. т нефти Azeri Light прибыл в порт Одессы. В настоящее время его подгоняют под разгрузку. Сегодня начнется слив и подача нефти в "трубу", - рассказал Александр Тищенко.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод получит эту нефть на следующей неделе, добавил пресс-секретарь.

Ранее 12 марта "Белнефтехим" сообщил о готовности нефтепроводов Одесса - Броды и Броды - Мозырь к прокачке азербайджанской нефти из Украины на Мозырский НПЗ. Прокачка нефти по трубопроводной системе на Мозырский НПЗ не влияет на транзит, отметили в концерне.

Как сообщалось, государственная нефтяная компания Азербайджана Socar поставит в марте в Беларусь около 250 тыс. т нефти. Первый танкер с нефтью для Мозырского НПЗ вышел 6 марта из турецкого порта Джейхан. Еще два танкера с нефтью для Беларуси должны прийти в Одессу из Новороссийска и Супсы. В 2020 году в Беларусь может быть поставлено до 1 млн т нефти.

Поставки от крупных нефтяных компаний из России остановлены 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Как пояснял первый вице-премьер Дмитрий Крутой, Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах. Премьер-министр Сергей Румас 11 марта сообщил, что Беларусь представила России новые предложения по поставкам нефти.-0-