Петриковский ГОК выпустил первую партию калийных удобрений

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Петриковский ГОК выпустил первый высококачественный концентрат хлорида калия из руды, сообщили БЕЛТА в ОАО "Беларуськалий".

В Гомельской области на Петриковском рудоуправлении "Беларуськалия" с ноября 2019 года ведется добыча сильвинитовой руды. С декабря минувшего года начались пусконаладочные работы на флотационной обогатительной фабрике. Запущены в работу отделения измельчения, флотации, фильтрации, сгущения и складирования отходов.

Накануне, 30 января, был произведен первый высококачественный концентрат хлорида калия из руды, добытой на Петриковском месторождении. "Процесс извлечения полезного компонента из руд, реализованный в промышленных масштабах, является ключевым моментом всего проекта строительства горно-обогатительного комплекса, - подчеркнули на предприятии. - Положительный результат достигнут благодаря упорной работе коллектива Петриковского рудоуправления, а также квалифицированной поддержке работников обогатительных фабрик первого, второго, третьего рудоуправлений, центральной лаборатории и других структурных подразделений ОАО "Беларуськалий".

На предприятии отметили, что руда Петриковского месторождения имеет более сложный состав, чем сильвинит, перерабатываемый на обогатительных фабриках в Солигорске. ОАО "Белгорхимпром" разработал технологию флотации калийно-магниевых солей. Эффективность этой технологии подтверждена на практике.

Пусконаладочные работы рассчитывают завершить к маю. В дальнейшем планируется перейти к работе сильвинитовой обогатительной фабрики в режиме полного технологического цикла с выпуском продукции. Планом предусмотрено до конца года произвести не менее 100 тыс. т калийных удобрений.

Добычу калийной соли в руднике Петриковского рудоуправления в настоящее время ведут три проходческих бригады ОАО "Трест Шахтоспецстрой". Под землей организована сборка четвертого проходческого комплекса.

С ноября 2019 года выдано на поверхность более 26 тыс. т горной массы. В ближайшее время начнется строительство подземных бункеров и проходка выработок южного главного направления. Планом развития горных работ предусмотрено в августе 2020 года приступить к монтажу первого очистного механизированного комплекса в лаве.

Инвестиционный проект реализуется в срок. По состоянию на 1 января текущего года создано 229 новых рабочих мест. После выхода горно-обогатительного комплекса на проектную мощность общая численность работников Петриковского рудоуправления составит около 1,6 тыс. человек.

ОАО "Беларуськалий" является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. В состав предприятия входят четыре рудоуправления, вспомогательные и обслуживающие подразделения. Возведение Петриковского ГОК - самый масштабный инвестиционный проект "Беларуськалия".-0-